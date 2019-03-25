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Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в области пассажирских перевозок автобусами на территории города Пскова проводится постоянная работа по выявлению и пресечению фактов нарушений законодательства и требований к контролю и лицензированию указанной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Только с начала 2019 года при контроле за пассажирскими перевозками сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 96 нарушений ПДД водителями автобусов. 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности.