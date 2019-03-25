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Кто заплатит за ОСАГО больше?

Минфин подготовил законопроект, в котором предлагает предоставить страховым компаниям право повышать стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов, которые грубо нарушают ПДД. Как рассказал «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, такое решение фактически вводит двойное наказание за совершённое правонарушение и может вызвать отказ россиян от покупки полисов «автогражданки».

Как сообщают СМИ, законопроект предполагает, что страховщики будут сами решать, учитывать ли нарушения Правил дорожного движения конкретного водителя при расчёте стоимости полиса. Повышающий коэффициент может быть применен только за грубые нарушения ПДД. Например, за проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде. При этом в законопроекте не обговорены скидки для добросовестных водителей.

При этом, отмечает сенатор, наказания за грубые нарушения ПДД и так достаточно жёсткие. Так, штраф за проезд на красный свет составляет одну тысячу рублей, а если нарушение совершается повторно (в течение одного года), заплатить придётся пять тысяч рублей.

«Собираемость штрафов по стране и так невысокая — не все могут заплатить, а такое решение Минфина может подтолкнуть людей отказаться от приобретения полисов ОСАГО», — отметил сенатор.

Кроме того, Шатохин указал, что у страховщиков и сейчас есть возможность дифференцировать стоимость полисов, снижая её для дисциплинированных водителей, а для других повышая.

Так, с начала года был расширен тарифный коридор по обязательному автострахованию вверх и вниз на 20 процентов. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» — вместо четырёх градаций возраста и стажа он теперь содержит 58 степеней, благодаря чему опытные водители получили дополнительные скидки. Так, самая большая — семь процентов — устанавливается для автомобилистов в возрасте от 59 лет и со стажем от шести лет. Для молодых водителей со стажем менее трёх лет тариф был, наоборот, повышен.

Кроме того, в Госдуме находится правительственный законопроект, который одновременно с отменой коэффициентов по мощности и территории предполагает дать страховщикам право назначать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного регулятором тарифного коридора на 40 процентов, а затем еще на 30 (сейчас тарифный коридор установлен ЦБ в размере 2746-4942 рубля).

«На мой взгляд, этих мер будет достаточно для расчета индивидуально для каждого водителя справедливой цены за полис, которая перекроет и риски страховщиков», — убежден сенатор.