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АвтоМир / Официально

В Псковской области пройдут проверки на дорогах

21.09.2019 11:51|ПсковКомментариев: 0

Сегодня сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области проведут мероприятия по массированной отработке отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, особый акцент будет сделан на выявлении водителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускающая способность которых не соответствует установленным требованиям безопасности для колесных машин и механизмов.

В этой связи Госавтоинспекция Псковской области напоминает, что если светопропускаемость передних ветровых стекол составляет менее 70 процентов - водители привлекаются к ответственности по статье 12.5 ч. 3.1 КоАП Российской Федерации. При составлении административного материала им вручается требование о прекращении противоправных действий.

Кроме этого, данные водителя проверяются в специализированных федеральных учетах подразделений Госавтоинспекции на наличие ранее предъявленных требованиях о прекращении аналогичных противоправных действий. В случае выявления ранее совершенных аналогичных правонарушений в отношении водителей решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации.

Гражданам предлагается устранить выявленные недостатки на месте. При отсутствии такой возможности или отказе устранить нарушение на месте выявления правонарушения и иных случаях водителям выдается требование о прекращении противоправных действий.

В требовании устанавливается срок, в течение которого должно быть устранено нарушение (10 суток со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении) с предоставлением транспортного средства в подразделение по месту выявления административного правонарушения для контроля за исполнением требования.

В случае неисполнения требования о прекращении противоправных действий в установленный срок, в том числе не предоставления транспортного средства в ГИБДД, копии материалов направляются в регистрационное подразделение Госавтоинспекции по месту выявления административного правонарушения для решения вопроса об аннулировании регистрации транспортного средства.

Восстановление регистрации производится после устранения причины ее аннулирования в порядке, установленном Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России. С учетом этого ГИБДД призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с требованиями технического регламента о безопасности транспортных средств. Ведь от этого может зависеть здоровье, а, порой, и сама жизнь как водителей и пассажиров, так и пешеходов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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