В Псковской области пройдут проверки на дорогах

Сегодня сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области проведут мероприятия по массированной отработке отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, особый акцент будет сделан на выявлении водителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускающая способность которых не соответствует установленным требованиям безопасности для колесных машин и механизмов.
В этой связи Госавтоинспекция Псковской области напоминает, что если светопропускаемость передних ветровых стекол составляет менее 70 процентов - водители привлекаются к ответственности по статье 12.5 ч. 3.1 КоАП Российской Федерации. При составлении административного материала им вручается требование о прекращении противоправных действий.
Кроме этого, данные водителя проверяются в специализированных федеральных учетах подразделений Госавтоинспекции на наличие ранее предъявленных требованиях о прекращении аналогичных противоправных действий. В случае выявления ранее совершенных аналогичных правонарушений в отношении водителей решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации.
Гражданам предлагается устранить выявленные недостатки на месте. При отсутствии такой возможности или отказе устранить нарушение на месте выявления правонарушения и иных случаях водителям выдается требование о прекращении противоправных действий.
В требовании устанавливается срок, в течение которого должно быть устранено нарушение (10 суток со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении) с предоставлением транспортного средства в подразделение по месту выявления административного правонарушения для контроля за исполнением требования.
В случае неисполнения требования о прекращении противоправных действий в установленный срок, в том числе не предоставления транспортного средства в ГИБДД, копии материалов направляются в регистрационное подразделение Госавтоинспекции по месту выявления административного правонарушения для решения вопроса об аннулировании регистрации транспортного средства.
Восстановление регистрации производится после устранения причины ее аннулирования в порядке, установленном Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России. С учетом этого ГИБДД призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с требованиями технического регламента о безопасности транспортных средств. Ведь от этого может зависеть здоровье, а, порой, и сама жизнь как водителей и пассажиров, так и пешеходов.