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Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ

Автобусы, предназначенные для групповых перевозок детей, будут в обязательном порядке оснащаться ремнями безопасности, даже если речь идет о городском и пригородном сообщении, заявили «Интерфаксу» в ГИБДД РФ.

В ведомстве сообщили, что данные изменения предусмотрены постановлением правительства РФ, которое вступают в силу 1 октября текущего года.

«Требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения», - говорится в сообщении.

Из требований по наличию в документе о маршруте перевозки будет исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки.

Кроме того, постановлением с трех лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке.

«Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, - здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет три года», - отметили в ГИБДД.

Там добавили, что исключается требование о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом, к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, будут допускаться водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года.

«Также с 2 дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов», - рассказали в ведомстве.