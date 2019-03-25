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Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе

Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, соответствующее указание дал региональной Госавтоинспекции временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Псковской области Алексей Дмитриев.

После дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе, в результате которого погиб 10-летний мальчик, глава ведомства поручил сотрудникам ГИБДД детально разобраться в ситуации, изучить все причины и условия происшествия и принять в рамках своей компетенции меры по обеспечению безопасности детей в период учебного года.

Дорожные полицейские в тесном взаимодействии с другими заинтересованными службами планируют провести ряд проверочных и профилактических мероприятий в части соблюдения образовательными учреждениями требований безопасности при организации перевозки и передвижения детей.

Конкретные задачи в данном направлении будут обозначены на межведомственном совещании с участием руководства областного Комитета по образованию, которое пройдет завтра в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.