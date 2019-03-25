←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работы на троечку
Катафоты на «зебре»
бензин или жидкое золото?
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкинский тупичок
Права только через госуслуги
ещё Официально 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 30.09.2019 12:220 ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права 28.09.2019 21:320 Власти предложили новый механизм компенсации утильсбора для автопрома 25.09.2019 16:370 Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе 25.09.2019 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости 24.09.2019 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права

30.09.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о ряде нововведений в ПДД, большинство из которых порадует российских водителей, пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС.

Прежде всего, ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав. Проект постановления предполагает, что отрицательную оценку за тест можно будет отменить, в случае если будет удовлетворена жалоба на действия экзаменатора. Новый алгоритм призван сделать процесс сдачи на права более объективным. Кроме того, уточнил Черников, ведомство таким образом рассчитывает повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.

Второе ожидающееся нововведение связанно уже с самим процессом прохождения таких экзаменов. Акцент будет сделан на проверке умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. В связи с этим изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов. Они будут включать как определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, так и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Более того, сдающему на права предстоит «импровизировать» - место проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. Вместе с тем, в интернете и на информационных стендах подразделения будет заблаговременно обозначен перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен.

В то же время Михаил Черников рассказал, что инициатива о продлении до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов не была поддержана, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие необходимость внесения проектируемых изменений. Однако есть и хорошая новость - возможность добровольной уплату штрафа в размере половины назначенной суммы в течение первых 20 дней сохранится. По словам Михаила Черникова, такая практика зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря ей водители самостоятельно стараются оперативно отслеживать свои штрафы и оплачивать в установленный срок.

Наконец, глава российской Госавтоинспекции заявил, что о точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4767 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.09.2019, 12:220 ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права 30.09.2019, 09:520 Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове 30.09.2019, 09:272 Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» на дороге Псков - Изборск 30.09.2019, 08:000 На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове
29.09.2019, 17:110 Лихач на «Самаре» не справился с управлением и въехал в ограждение в Великих Луках 29.09.2019, 16:011 Псковичка попалась на краже продуктов с витрины 29.09.2019, 15:193 C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров 29.09.2019, 14:1213 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО
29.09.2019, 13:190 Две иномарки не поделили перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 29.09.2019, 10:275 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 28.09.2019, 21:320 Власти предложили новый механизм компенсации утильсбора для автопрома 27.09.2019, 19:156 Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
27.09.2019, 17:230 В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух водителей за повторное вождение пьяными 27.09.2019, 17:090 Псков-Лада объявляет грандиозную распродажу 27.09.2019, 09:200 В автоцентре «Автотим Псков» открыта запись на сезонный шиномонтаж 27.09.2019, 09:130 Женщина за рулем «Дэу Нексии» совершила наезд на бетонный блок на трассе в Новосокольническом районе
26.09.2019, 20:072 В Псковском районе ремонтируют несколько участков дорожной сети. ФОТО 26.09.2019, 13:512 «Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
26.09.2019, 10:1611 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове 26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
25.09.2019, 20:295 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове 25.09.2019, 16:370 Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе 25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове
25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости 25.09.2019, 09:301 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях? 25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов 24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова
24.09.2019, 17:470 В Псковском районе повторно пойман пьяный водитель 24.09.2019, 12:160 Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог 24.09.2019, 09:585 Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей 23.09.2019, 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок
23.09.2019, 19:350 Дорожные работы на Сиреневом бульваре в Пскове подходят к концу 23.09.2019, 17:540 На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю 23.09.2019, 17:330 Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности 23.09.2019, 17:310 Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе
23.09.2019, 16:074 Александр Братчиков о реконструкции псковских улиц: Не освоим деньги по нацпроекту - проблемы будут у всех 23.09.2019, 13:434 Александру Братчикову не нравится ход дорожных работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове 23.09.2019, 12:460 Псков-Лада предлагает псковичам воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой 23.09.2019, 12:230 С 25 сентября закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова
23.09.2019, 11:582 В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать информационные табло 23.09.2019, 11:540 Замначальника псковского УГХ: Работы на улице Льва Толстого закончатся вовремя 23.09.2019, 11:260 В Пскове почти завершились работы на улице Юбилейной 23.09.2019, 10:070 Водитель ВАЗа превысил скорость и поэтому оказался в яме на дороге в Великих Луках
23.09.2019, 09:390 По уточненным данным, два человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе 23.09.2019, 09:200 Водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в «Ладу» на трассе Шимск - Невель 22.09.2019, 22:411 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе 22.09.2019, 21:071 Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
22.09.2019, 14:271 Круговое движение будет оборудовано на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках 22.09.2019, 13:400 В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя 22.09.2019, 10:550 Врачи призывают автомобилистов помнить о пользе 10 тыс. шагов в день 22.09.2019, 10:420 В автомобиле, упавшем в траншею на дороге в Великих Луках, никто не пострадал
22.09.2019, 09:216 Первый подземный пешеходный переход появится в Великих Луках 22.09.2019, 08:544 Автомобиль упал в выкопанную на дороге яму в Великих Луках. ФОТО 21.09.2019, 21:580 В массовом ДТП на трассе Петербург-Псков пострадали женщина и 4-летний ребенок 21.09.2019, 11:510 В Псковской области пройдут проверки на дорогах
20.09.2019, 20:083 «Убитые дороги Пскова»: В УГХ нам сказали, чтобы мы со своими велодорожками ехали в свою Ригу 20.09.2019, 17:153 Активисты «Убитых дорог Пскова» предложили альтернативу ликвидации пешеходного перехода на Октябрьском 20.09.2019, 16:250 Активисты «Убитых дорог Пскова» призывают отказаться от струйно-инъекционного метода ремонта дорог 20.09.2019, 16:147 Пешеходные переходы в Пскове расположены слишком часто - Владимир Папорт
20.09.2019, 15:051 Активисты «Убитых дорог Пскова»: Круговое движение возле областной прокуратуры - это реально и дешево 20.09.2019, 14:140 Угрожали дать лопатой по спине - активисты «Убитых дорог» рассказали о реакции на общественные проверки 20.09.2019, 13:150 Активисты «Убитых дороги» оценили как среднюю безопасность пешеходов в Пскове 20.09.2019, 11:490 «Убитые дороги Пскова» о БКД: Для чиновников важны лишь отремонтированные километры
20.09.2019, 11:300 «Убитые дороги Пскова»: Подрядчики стали идти на контакт 20.09.2019, 11:290 Дорога «Псков-Ваулино-Торошино» будет отремонтирована до конца года 20.09.2019, 09:100 Водитель «Рено» сбил пешехода на «зебре» в Великих Луках 19.09.2019, 18:575 Псковская полиция о зажатых в дверях автобуса маме и дочке: Водитель нарушил ПДД, но ответственность не понесет
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.