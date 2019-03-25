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ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о ряде нововведений в ПДД, большинство из которых порадует российских водителей, пишет «РГ» со ссылкой на ТАСС.

Прежде всего, ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов на сдачу водительских прав. Проект постановления предполагает, что отрицательную оценку за тест можно будет отменить, в случае если будет удовлетворена жалоба на действия экзаменатора. Новый алгоритм призван сделать процесс сдачи на права более объективным. Кроме того, уточнил Черников, ведомство таким образом рассчитывает повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.

Второе ожидающееся нововведение связанно уже с самим процессом прохождения таких экзаменов. Акцент будет сделан на проверке умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. В связи с этим изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов. Они будут включать как определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, так и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Более того, сдающему на права предстоит «импровизировать» - место проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. Вместе с тем, в интернете и на информационных стендах подразделения будет заблаговременно обозначен перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен.

В то же время Михаил Черников рассказал, что инициатива о продлении до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов не была поддержана, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие необходимость внесения проектируемых изменений. Однако есть и хорошая новость - возможность добровольной уплату штрафа в размере половины назначенной суммы в течение первых 20 дней сохранится. По словам Михаила Черникова, такая практика зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря ей водители самостоятельно стараются оперативно отслеживать свои штрафы и оплачивать в установленный срок.

Наконец, глава российской Госавтоинспекции заявил, что о точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.