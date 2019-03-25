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Дедовичские дошкольники стали победителями всероссийского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения

Названы победители Всероссийского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 23 августа по 23 сентября дети дошкольного возраста могли принять участие во Всероссийском конкурсе по безопасности дорожного движения «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад». Данный конкурс проводился с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и был приурочен ко Дню знаний. Организаторами выступили благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной и Российский творческий союз работников культуры.

В конкурсе по безопасности дорожного движения активное участие приняли также ребята из дошкольных и образовательных учреждений Псковской области. В итоге первое место поделили между собой воспитанники детского сада №3 «Ручеек» поселка Дедовичи Данила Спирков и Арсений Сальников.

Госавтоинспекция выразила слова благодарности воспитателю мальчиков, Светлане Анатольевне Столяровой, за активное участие ее подопечных в тематических конкурсах, а также за воспитание законопослушных участников дорожного движения.