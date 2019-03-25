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АвтоМир / Официально

ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

02.10.2019 13:34|ПсковКомментариев: 0

Водителям нельзя выписывать штрафы, опираясь на данные с дорожных камер, если правила были нарушены в условиях тумана или сильного дождя. Эксперты ГИБДД России определили перечень случаев, когда автоматические комплексы не должны работать, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

По мнению специалистов, штрафы при помощи камер не должны выписываться во время непогоды, поскольку качественную фотографию нарушения получить невозможно. Также ограничения предусмотрены в случае, когда на дороге отсутствует информация о том, что ведется автоматическая фиксация нарушений. Кроме того, это коснется камер, на неточность в работе которых больше всего жалуются автомобилисты. Наконец, штрафы не должны выноситься, когда в зоне действия комплекса не работают светофоры или ведутся дорожные работы.

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

В то же время, по мнению специалистов, которые в целом идею одобряют, инициатива ГИБДД не поможет водителям отменить уже вынесенные штрафы в спорных ситуациях. Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шуман отметил, что данное указание не имеет юридической силы, поэтому региональные управления Госавтоинспекции «не обязаны ему следовать».

Источник: Псковская Лента Новостей
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