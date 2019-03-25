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ГАИ призывает псковских водителей быть осторожными в сложных погодных условиях

Госавтоинспекция Псковской области призывает автолюбителей быть внимательными на дороге и следить за изменением погодных условий.

С наступлением неблагоприятных погодных условий на дорогах резко возрастает количество дорожных аварий. Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего автомобиля.

В связи с этим, Госавтоинспекция Псковской области призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов и исключать манёвры обгона и выезда на встречную полосу движения. Пешеходов - также не забывать о мерах безопасности: переходить дорогу только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.