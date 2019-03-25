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Два ребенка погибли за 9 месяцев 2019 года на дорогах в Псковской области

Два ребенка погибли за 9 месяцев текущего года на дорогах в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

По его словам, в целом показатели аварийности в регионе снизились на 14%, число погибших - на 29%, раненых - на 20%.

Наибольший рост аварийности на дорогах зафиксирован в Себежском и Пушкиногорском районах. Увеличилось число ДТП с пострадавшими в Пустошкинском, Себежском, Куньинском районах. Число ДТП с погибшими увеличилось в городе Пскове, Дедовичском, Себежском, Островском, Пустошкинском районах.

Число аварий с участием нетрезвых водителей сократилось, но по-прежнему остается на высоком уровне - 96 случаев за 9 месяцев. Рост отмечен в Дедовичском, Куньинском, Пушкиногорском, Красногородском и Себежском районах.

Число ДТП с участием детей увеличилось с 104 до 107.