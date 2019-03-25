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Аварийность на дорогах Пскова снизилась на 8,6%

Аварийность на дорогах Пскова снизилась на 8,6%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

По его словам, в Пскове за 9 месяце отмечено 170 ДТП - снижение по сравнению с предыдущим годом на 8,6%. Отмечен рост числа погибших на дорогах. Так, если в прошлом году погибло за год три человека, на данный момент - уже 6. Меньше стало раненых - на 5,7%, также уменьшилось число ДТП с участием пьяных водителей - на 40%.

Задержано 336 водителей, управлявших машиной в нетрезвом виде. Еще 64 задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

В результате наезда на пешеходов в Пскове погибло 4 человека, 76 получили ранения. Также зафиксировано 58 случаев столкновений автомобилей, в результате чего 1 человек погиб и 91 ранен.

Кроме того, за 9 месяцев отмечено 12 случаев наезда на стоящее транспортное средство и 9 фактов наезда автомобилей на препятствие.