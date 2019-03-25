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Начальник ОГИБДД по городу Пскову мечтает сделать все пешеходные переходы регулируемыми

Начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт мечтает, чтобы в Пскове не осталось нерегулируемых пешеходных переходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Я бы хотел, чтобы в Пскове не было нерегулируемых переходов, чтобы они все были регулируемые. Это реально сделать, но это дорого. Если бы они были регулируемые, вопрос обеспечения безопасности решался бы намного лучше, - отметил он. - Но мы понимаем, что есть в городе улицы магистральные - с интенсивным движением, а есть без интенсивного движения, и везде светофоры поставить мы не сможем».

В текущем году в Пскове, по его словам, свыше 100 тысяч ламп освещения поменяны на светодиодные - в целях повышения уровня освещенности проезжей части, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах.