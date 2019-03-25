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ГИБДД: Велосипедисты попадают в ДТП, потому что сами о себе не заботятся

Велосипедисты попадают в ДТП, потому что сами о себе не заботятся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

По его словам, многие жители региона стремятся к здоровому образу жизни, пересаживаются на велосипеды и попадают в разные происшествия. При этом он перечислил ряд резонансных ДТП с участием велосипедистов, которые закончились для них плачевно. Так, в апреле в Пскове на проспекте Энтузиастов погибла девочка на велосипеде. «Здесь полностью вина водителя мотоцикла. Он привечен к ответственности и находится в местах лишения свободы», - сообщил Юрий Шестаков.

Также он упомянул смертельные ДТП с участием велосипедистов в Палкинском и Псковском районах.

По мнению врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, велосипедисты попадают в ДТП, потому что сами о себе не заботятся. Так, большая проблема в том, что многие велосипедисты не имеют при себе светоотражающих элементов и поэтому становятся на дороге незаметными. Некоторые пересекают пешеходные переходы, не спешиваясь, и это приводит к тяжким последствиям.