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Псковская область представит свой опыт по реализации нацпроекта «БКАД» на международной выставке «Дорога-2019»

Делегация Псковской области представит опыт региона по реализации нацпроекта «БКАД» на Международной выставке «Дорога-2019», которая в среду, 16 октября, открылась в Екатеринбурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на стенде Псковской области представлена информация о реализации наиболее крупных инфраструктурных объектов. В их числе проект по строительству путепровода в Великих Луках, который улучшить транспортное сообщение и связать две части города, разделенные железнодорожными путями. Кроме того, участников Международной выставки познакомят с проектом по возведению второй очереди Северного обхода Пскова. Свои наработки в области дорожного строительства презентуют и несколько подрядных организаций Псковской области.

Участники делегации Псковской области во главе с председателем регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным также представят опыт работы по реализации на территории субъекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение дорог в нормативное состояние в этом году выделено более 2 млрд рублей. Благодаря экономии средств при проведении аукционов в план ремонта удалось включить на 37% больше объектов - 73 вместо 53. Планируется, что в нормативное состояние будет приведено около 170 километров автодорог.

Международная выставка «Дорога-2019» - центральная площадка, которая объединяет ключевых участников автодорожного сообщества России - представителей Минтранса РФ, Росавтодора, органов исполнительной власти регионов России, производителей новейших технологий, материалов и оборудования, представителей науки и бизнеса, ключевых экспертов дорожного хозяйства. Участников мероприятия, которое продлится до 18 октября, ждет насыщенная деловая программа: пленарные заседания, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний.