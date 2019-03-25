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Псковичам напомнили об изменении правил организованной перевозки детей автобусами

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает псковичам об изменении правил организованной перевозки детей автобусами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, постановлением правительства РФ от 13 сентября 2019 года №1196 внесены изменения в Правила организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденные постановлением правительства от 17.12.2013г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Основные изменения коснулись требований к документам, находящимся у водителя при осуществлении перевозки, а также сроков подачи уведомления в Госавтоинспекцию об организованной перевозке группы детей, обязанностей сопровождающего лица и требований к оснащенности автобусов, используемых для транспортировки детей.

Правилами более конкретно прописаны обязанности сопровождающего лица, назначенного организатором поездки. Теперь сопровождающий, а не водитель автобуса, отвечает за использование детьми ремней безопасности, он обеспечивает порядок в салоне и не допускает подъем детей с мест и передвижение их по салону в пути следования.

Кроме того, назначенный сопровождающий обязан выполнять требования руководителя организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой группы детей. Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не допускается.

Изменения, внесенные в пункты 3 и 16 Правил, коснулись требований использования ремней безопасности в автобусах.

С 1 октября 2019 года осуществлять организованную перевозку группы детей допускается только в автобусах, оснащенных ремнями безопасности, и с использованием ремней безопасности вне зависимости от категории поездки (междугородней, пригородной или городской). Раньше такое требование в Правилах организованных перевозок групп детей отсутствовало.

Напомним, что под организованной перевозкой группы детей в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета министров – правительства РФ от 23.10.1993г. №1090, понимается перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью восемь и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.

За нарушения требований к организованной перевозке групп детей автобусами статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность как водителей транспортных средств, так и должностных лиц, отвечающих за перевозку, и юридических лиц.