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В ГИБДД не получали указаний по изменению ПДД для беспилотных авто

Российская госавтоинспекция пока не получала указаний по изменению Правил дорожного движения (ПДД) для регулирования беспилотных автомобилей. Об этом пишет ТАСС.

«Прямых поручений мы пока не получили, нам поступит либо инициатива, либо поручение правительства», — сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин корреспонденту агентства на выставке «Интерполитех-2019».

Кроме того Кузин подчеркнул, что беспилотными автомобилями занимается Минпромторг.

«Мы осуществляем надзор за правилами дорожного движения, будем согласовывать и рассматривать предложения», — резюмировал представитель ведомства.

21 октября стало известно, что в России к 2022 году должны быть подготовлены изменения в правила дорожного движения (ПДД). Они будут учитывать трафик беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Глава правительства Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.

О том, что беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана, стало известно 26 ноября 2018 года. Итоги этого эксперимента планируется подвести в 2022 году.

Специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», которая занимается развитием автономного транспорта в РФ, разработали правила поведения для водителей и пешеходов в городах, где будут тестировать беспилотные автомобили.