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Военных-срочников освободят от уплаты транспортного налога в Псковской области

31.10.2019 14:45|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили поправки в региональный закон «О налоговых льготах на 2019 год», которые освобождают жителей региона, проходящих срочную военную службу, от уплаты транспортного налога. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий закон принят сегодня, 31 октября, на 36-й сессии регионального парламента при 41 – за и 1 воздержавшемся.

Автором законопроекта выступили депутаты Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР: Антон Минаков, Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов. 

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он предоставит льготу гражданам, «исполняющим конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу». Указанная льгота предоставляется только на время прохождения срочной военной службы, поскольку в указанный период граждане не могут использовать принадлежащее им на праве собственности автомобильные средства.

Спикер областного парламента Александр Котов поблагодарил коллег по заксобранию из фракции ЛДПР за предложенный законопроект. «Транспортный налог устанавливается для всех, но вместе с тем мы предоставляем и меры социальной поддержки, которые носят адресный характер и предоставляется тем, кто в них действительно нуждается», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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