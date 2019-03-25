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Псковские депутаты поддержали идею о штрафах за несвоевременную оплату расходов за хранение автомобиля на штрафстоянке

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу коллег из Архангельского заксобрания по установлению административной ответственности за нарушение срока оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 31 октября, на очередной сессии регионального парламента.

Законодатели предлагают дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время законодательство РФ не предусматривает ответственность за несвоевременную оплату расходов специализированных организаций, связанных с перемещением и хранением задержанного автотранспорта. Вследствие этого требование оплаты за штрафстоянку носит формальный характер и не обеспечено мерами принуждения, за исключением взыскания понесенных расходов в судебном порядке.

Проектом федерального закона предложено установить механизм привлечения к административной ответственности за нарушение установленного уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта РФ срока оплаты перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что административная ответственность в этом случае имеет не только и не столько штрафную функцию, сколько профилактическую направленность.