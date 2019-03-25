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В нескольких регионах стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение «Помощник ОСАГО, позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Программа стартует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Воспользоваться «Помощником» смогут около 100 млн пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.

При столкновении оформление протокола происходит на смартфоне одного из водителей - необходимо сфотографировать повреждения и заполнить поля в электронном извещении. Схему ДТП придется все же зарисовать на бумаге и сфотографировать. Второму водителю достаточно подтвердить или отклонить черновик извещения с внесением изменений на портале госуслуг, авторизация происходит на сгенерированном на экране первого водителя QR-кода. Данные участников аварии поступят автоматически из системы госуслуг и РСА.

Наличие снимков необязательно, однако в таком случае компенсация не может превышать 100 тысяч рублей. Фото повреждений повышает максимальную компенсацию до 400 тысяч рублей.

Приложение работает в тестовом режиме, запуск на территории всей страны планируется в 2021 году.