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В Великих Луках сотрудники ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП

Международную акцию, приуроченную ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, поддержал весь личный состав великолукской ГИБДД, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Ведь только в Псковской области в авариях ежегодно погибает около 300 человек. Великолукская ГИБДД в акции участвует уже более десяти лет. В этом году на трассах Великих Лук ранения получили 102 человека, а двое погибли.



Добавим, третье воскресенье ноября стало Всемирным днем памяти жертв ДТП в 2005 году. Это международное событие призывает обратить внимание к проблеме дорожно-транспортных происшествий, в которых ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы.