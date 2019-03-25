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МВД предлагает перевести медсправки для получения водительских прав в электронный вид

Министерство внутренних дел разработало законопроект, который предусматривает перевод медицинских справок для получения водительских прав, в электронный вариант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект нормативного документа.

«Законопроектом предусматривается формирование медицинского заключения о наличии у водителей транспортных средств или кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами в форме электронного документа, а также информации об аннулировании медицинского заключения при выявлении у водителя транспортного средства заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, в итоге при получении или замене водительского удостоверения «необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется, всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия».

Кроме того, законопроектом предусматривается, что МВД России может получить информацию о водителях, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем до истечения срока действия водительского удостоверения.