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Онлайн обжалование штрафов ГИБДД не будет запущено в 2019 году

21.11.2019 11:16|ПсковКомментариев: 0

Сервис по электронному обжалованию штрафов ГИБДД на портале госуслуг может не быть запущен в этом году. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсантъ». Ранее планировалось, что сервис будет запущен с 1 августа 2019 года.

По данным издания, проблема обсуждалась на прошедшем накануне совещании в правительстве у вице-премьера Максима Акимова. Как отмечает газета, услуга не заработает без необходимых поправок в КоАП. Как следует из материала газеты, «текст отзыва за подписью врио главы Минкомсвязи Евгения Кислякова в правительство поступил в тот же день (в день совещания в правительстве - прим. ТАСС), он согласован МВД и Минюстом».

Правительство России получило из Минкомсвязи проект положительного отзыва на поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов, подтвердил ТАСС официальный представитель Акимова Сергей Извольский.

«Проект отзыва получили, изменения в КоАП будут поддержаны», - отметил он.

Но даже такой поворот вероятно не сможет обеспечить принятие законопроекта в самое ближайшее время, утверждается в материале «Коммерсанта» со ссылкой на прогноз зампреда комитета Госдумы по госстроительству Рафаэля Марданшина.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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