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ГИБДД: Световозвращатели помогут сберечь жизнь

Световозвращатели способствуют снижению уровня дорожно-транспортного травматизма, напоминают в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Как показывает статистика, в подавляющем большинстве случаев наезды на пешеходов в темное время суток происходят прежде всего из-за их незаметности на проезжей части. Особенно, если граждане оказываются в темной одежде и без световозвращающих элементов. Водители транспортных средств попросту не успевают вовремя заметить пешеходов и принять соответствующие меры по предотвращению наезда

Использование световозвращающих элементов в темное время суток особенно актуально для учащихся образовательных учреждений, которые направляются утром в школу и зачастую вечером возвращаются домой без сопровождения взрослых. При этом они нередко вынуждены самостоятельно переходить дорогу.

Наличие же световозвращающих элементов, как у взрослых, так и у детей, помогает значительно снизить уровень дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов. Ношение их должно стать нормой жизни, начиная с детского сада. Это, в конечном итоге, поможет сберечь жизнь многим.