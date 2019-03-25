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Техосмотр автобусов предлагают вернуть в ведение ГИБДД

В России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, в частности, вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД, заявила «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре.

Рассуждая о возможных причинах аварии с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек и пострадали более двух десятков пассажиров, Агре допустила, что трагедия могла произойти по стечению обстоятельств. Однако подчеркнула, что в последние годы ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами вызывает тревогу.

Согласно статистике Госавтоинспекции, значительное число аварий происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств, заявила эксперт.

В связи с этим она заявила о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД. Сейчас их ТО проводят частные компании — операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков. По нынешним правилам пассажирский коммерческий транспорт не проверяют достаточно строго и тщательно, считает Наталья Агре.