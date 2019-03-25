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В ГИБДД предложили водителям пересесть на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за то, чтобы водители пересаживались с личных машин на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог на которых машины могли бы «чувствовать себя свободно и комфортно». Об этом сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один - возвращаться к старому советскому способу - использовать комфортный, массовый общественный транспорт», - приводит слова Понарьина «РИА Новости».

Ранее Авто Mail.ru сообщал о том, что контроль за техническим состоянием автобусов необходимо вернуть в ведение ГИБДД, так как сейчас техосмотр такой техники проводят частные операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков, и пассажирский транспорт проверяют недостаточно строго, считает президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре.