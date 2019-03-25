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За прошедшую неделю в дорожных авариях на территории Псковской области пострадало 13 детей

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Дети-пассажиры - самые незащищенные участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых. Зачастую именно родители пренебрегают элементарными мерами безопасности и подвергают самых близких и дорогих людей опасности. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, только за прошедшую неделю в дорожных авариях на территории региона пострадало 13 детей, 11 из которых - пассажиры транспортных средств. Столкновения, опрокидывание, наезд на препятствие – послужили основанием получения несовершеннолетними травм различной степени тяжести.

По-прежнему имеют место факты нарушений требований Правил дорожного движения родителями-водителями. Так, 27 ноября в 16.25 на 1-м км автодороги Псков - Родина (Псковский район) в результате столкновения двух транспортных средств пострадал восьмилетний мальчик, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении, без специального детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция очередной раз информирует автолюбителей о том, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось 7-ми лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нарушать даже элементарных Правил дорожного движения. Ведь ценой собственной беспечности может стать самое дорогое - здоровье и жизнь ребёнка.