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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о развитии дорожного хозяйства Псковской области, реализации проекта БКАД, ремонтах дорог в осенне-зимний период, судьбе «Псковпассажиравтотранса».

Задать вопрос Борису Елкину можно по телефону 56-73-72.