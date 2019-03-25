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Госавтоинспекция разъяснила псковичам ситуацию с изменением порядка медосвидетельствования водителей

Госавтоинспекция Псковской области информирует, что 22 ноября планировалось вступление в силу приказа Минздрава России от 10.09.2019 года № 731 Н, которым должны были быть внесены изменения в Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденных приказом Минздрава России от 15.06.2015 года №344 Н.

В этой связи участились случаи обращения граждан в подразделения Госавтоинспекции для замены водительских удостоверений задолго до окончания сроков их действия. Это привело к необоснованному увеличению очередей в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Однако, вступление в силу приказа Минздрава России от 10.09.2019 года № 731 Н переносится на 1 июля 2020 года.

В настоящее время подразделениями Госавтоинспекции, осуществляющими выдачу и возврат водительских удостоверений, принимаются все медицинские заключения, выданные в порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 15.06.2015 года № 344 Н, по прежним правилам. Прохождение дополнительных процедур и медицинских исследований не требуется, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.