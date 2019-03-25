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АвтоМир / Официально

Андрей Турчак внес законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси

18.12.2019 16:32|ПсковКомментариев: 0

Группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, и службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют его более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, и, в первую очередь, ввести понятие "агрегатор" в правовое поле», - цитирует пресс-служба «Единой России» слова Турчака.

По словам секретаря генсовета ЕР, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения. Он отметил, что часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки.

«При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг - с перевозчика, агрегатора, или с обоих одновременно», - сказал он, отметив, что размер максимальной компенсации составляет 2 миллиона рублей.

Самозанятые граждане также будут иметь право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Для того, чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор.

Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца. Иностранцы должны будут подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. На переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка - три года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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