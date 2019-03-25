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В России в 2020 году введут новые правила экзамена на получение водительских прав

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой процедуры сдачи экзамена на получение водительских прав, которая, в частности заменяет этапы «площадка» и «город» единым испытанием по вождению. Об этом во вторник сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст постановления.

Документ пока официально не опубликован, однако факт его подписания изданию подтвердили в аппарате правительства. Согласно постановлению, с октября следующего года навыки управления автомобилем будут проверять в рамках единого получасового экзамена, который будет включать в себя элементы существующих ныне этапов «площадка» и «город». Экзаменатор должен будет сначала проверить такие базовые навыки, как трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка. Это можно сделать на площадке автошколы или на тупиковых улицах за пределами городской застройки.

Далее кандидата допускают к проверке навыков вождения на городских улицах. С 1 октября также не будут полностью заранее оговариваться маршруты для испытаний, а будут названы только некоторые улицы, на которых могут проходить экзамены. Новый порядок касается только водителей автомобилей, по данным «Коммерсанта», мотоциклисты продолжат сдавать практический экзамен на площадке.

Кроме того, с октября можно будет опротестовать отрицательную оценку на экзамене с целью аннулирования его результата. ГИБДД также сможет отменить положительный результат испытания в случае, если кандидат предоставил поддельные документы, пишет газета.