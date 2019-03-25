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По техническим причинам сегодня в Острове не работает отделение МРЭО ГИБДД

По техническим причинам сегодня, 28 декабря в Острове не работает отделение МРЭО ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.

Регистрационные действия можно провести в отделениях МРЭО в Пскове и Опочке.