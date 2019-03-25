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Великолучанин оштрафован за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В суде установлено, что 30.08.2019 года мужчина управлял автомобилем «Мерседес», будучи не вписанным в полис обязательственного страхования автогражданской ответственности при управлении транспортным средством, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.12.37 КоАП РФ. Кроме того, при проверке документов на автомобиль сотрудниками ГИБДД было выяснено, что государственные регистрационные знаки данного автомобиля и свидетельство о регистрации транспортного средства прекращены в действии и объявлены в розыск, в связи с чем подлежат изъятию.

Находясь в служебном автомобиле ГИБДД, понимая, что сотрудник полиции является должностным лицом правоохранительного органа и наделен полномочиями по привлечению его к административной ответственности, а также изъятию вещей и документов на транспортное средство, предложил 2050 рублей в качестве взятки сотруднику ГИБДД за сокрытие выявленного административного правонарушения.

Проигнорировав отказ сотрудника ГИБДД от получения взятки и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за данное деяние, мужчина, настаивая на своей просьбе, положил указанную сумму денежных средств на панель служебного автомобиля.

Противоправные действия гражданина были пресечены сотрудником полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.