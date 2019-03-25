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В Печорах «Полицейский Дед Мороз» поздравил водителей и пешеходов с 2020 годом

В Печорах «Полицейский Дед Мороз» поздравил водителей и пешеходов с 2020 годом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка совместно с полицейскими продолжают поздравлять участников дорожного движения с наступившим праздником.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз», которая на территории Российской Федерации проводится ежегодно до 15 января, сотрудники Госавтоинспекции из города Печоры совместно представителями общественности поздравили участников дорожного движения с наступившим Новым Годом.

В начале 2020 года сказочные персонажи не оставили без внимания участников дорожного движения. В этот раз у Деда Мороза было особенное поручение - не просто поздравить водителей и пешеходов с Новым годом, но и передать письмо с теплыми пожеланиями от сотрудников городской Госавтоинспекции. Перед тем, как подарить важные подарки, Дед Мороз спрашивал у участников дорожного движения, соблюдали ли они ПДД в ушедшем году и обещают ли соблюдать в наступившем. Водители с удовольствием общались с организаторами праздничного мероприятия, обещая и впредь не нарушать Правила дорожного движения, быть дисциплинированными участниками дорожного движения.

Улыбки, хорошее настроение и взаимопонимание между участниками дорожного движения - это, по мнению сотрудникв Госавтоинспекции, главная цель таких мероприятий в Новом году.