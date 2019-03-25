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Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае, однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.