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В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права

Значительные изменения в 2020 году ждут российских граждан, желающих сдать экзамен на водительские права. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова, изменения вступят в силу с 1 октября.

Из практической части экзамена исключат «площадку» - это испытание будет проводиться на городских дорогах без высокого трафика. Исключение «площадки» касается водителей, сдающих на права категорий B, C и D.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», - отметил Гиляков.

В частности, на закрытых территориях будут проходить следующие части экзамена: заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве. В городе сохранится проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, а также будут проверять движение с максимальной разрешенной скоростью.

Маршруты экзамена заранее не будут известны претендентам на права. Экзаменатор будет самостоятельно выбирать направление движения на маршруте – для этого с 1 октября будет создан перечень дорог, на которых можно проверять «город».

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что перенос экзамена позволит «определить степень подготовленности кандидата» именно в реальной, переменчивой обстановке городского трафика.

Среди прочих изменений - отказ от балльной системы штрафов. Сейчас при сдаче практического экзамена кандидат получает права, если не наберет пять штрафных баллов за ошибки. После вступления в силу нового порядка сдачи экзамена, водители смогут оспорить результаты практической части и подать апелляцию.

Руководитель ГИБДД Михаил Черников отмечал, что благодаря этой мере появляется возможность повысить качество оценки умений автомобилиста.

«Появляется возможность <… > сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях», – подчеркивал он.

Теоретическая часть экзамена также претерпевает изменения. Будет увеличено количество вопросов по основам безопасного вождения. Добавятся вопросы по основам психологии, в отдельный блок вынесут медицинские вопросы. Кроме того, водители, сдающие экзамен на права определенной категории, смогут отвечать только на «свои» вопросы про разные виды транспортных средств.

Кроме того, общее число задачи в экзаменационных комплектах будет увеличено до нескольких тысяч. Сейчас есть два комплекта для категорий AB и CD, в каждом из них – по 800 вопросов. Каждый экзаменационный билет содержит 20 вопросов.

По новым правилам экзаменуемому достается билет с 50 опросами, однако пересмотру могут подвергнуть и количество ошибок, которые можно допустить.

В ГИБДД подчеркнули, что пока что прорабатывают нововведения «теории». Их закрепят в административном регламенте, который ведомство готовит после подписания премьер-министром соответствующего постановления правительства.

Глава правления Союза автошкол России Александр Ачкасов оценил нововведения в экзамене на права положительно. Он заявил, что перенос практической части с «площадки» в город позволит снизить стоимость обучения в автошколах.

Кроме того, возрастет понимание кандидатами на получение прав «реальной ситуации на дорогах». Он отметил, что бояться изменений должны «серые, нерадивые школы», которые не учат, а только берут деньги за экзамены.

«На порядок должно вырасти качество образовательного процесса», - добавил Ачкасов.

Еще в апреле прошлого года стало известно, что ГИБДД собирается изменить задачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Как заявили в МВД России, количество экзаменационных задач может быть расширено к 2020 году. Может быть убрано право на один неправильный ответ на экзамене, а также «изменится систематизация по категориям».

«С учетом данных президентом России поручений <...> в части повышения требований к сдаче экзаменов [для получения] водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач», - говорится в заявлении ведомства. Сейчас прорабатываются вопросы «расширения количества экзаменационных задач». Кроме того, вопросы систематизируются - в зависимости от принадлежности к определенной категории транспортного средства.