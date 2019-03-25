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Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Псковской области на выходных

В предстоящие выходные, 11 и 12 января, на территории Псковской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры воздуха через ноль градусов в течение суток.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 11 января, в ночные часы на севере Псковской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по югу области - умеренные, преимущественно в виде мокрого снега, в том числе днем. Столбики термометров по области в течение суток будут показывать 0…-5 градусов Цельсия.

В воскресенье, 12 января, в регионе ожидается облачная погода, утром местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Порывы юго-западного ветра в этот день могут достигать 16 м/с. Температура по области ночью составит -1…-6 градусов, днем -1…+4 градуса.

В период осадков ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, быть предельно внимательными за рулем. Перед тем, как отправиться в путь, следует проверить техническое состояние автомобиля.

Внимательность и осторожность в дороге позволят сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким.