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В Великих Луках прошла акция ГИБДД «Шагающий автобус»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки организовали с детьми акцию «Шагающий автобус».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ней приняли участие ребята из средней общеобразовательной школы № 16. Целью данного мероприятия стало предупреждение ДТП с участием детей, закрепление несовершеннолетними основных требований Правил дорожного движения, отработка практических навыков безопасного поведения на дороге. Вместе со стражами порядка в акции участвовали также представитель Управления образования Администрации города Великие Луки, заместитель директора школы, учителя и родители.

Ребята прошли своим привычным маршрутом по пути в школу, пересекли проезжую часть на нерегулируемых пешеходных переходах, повторили правила движения пешеходов и ответили на вопросы инспектора ГИБДД. Особое внимание при этом обращалось на знание обязанностей пешехода и пассажира. Подопечным еще раз напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.