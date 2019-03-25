АвтоМир / Официально

Водителей длинномерных фур хотят освободить от части штрафов

Для водителей тяжеловесного или крупногабаритного транспорта предлагают смягчить ответственность за езду по дорогам общего пользования без специального разрешения. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. По мнению авторов инициативы, наказание должно лечь на плечи владельца транспортного средства - то есть на работодателя, пишет «Парламентская газета».

Сегодня тяжеловесному или крупногабаритному транспорту для движения по автомобильным дорогам необходимо получать специальное разрешение, в котором будут прописаны режимы движения и необходимые ограничения. Это нужно для того, чтобы «большемеры» не мешали другим участникам дорожного движения, не создавали аварийных ситуаций, а также не портили покрытие дорог общего пользования.

Ответственность за нарушение этих правил прописана в статье 12.21 КоАП РФ. Она предусматривает штраф для водителя в размере от одной до десяти тысяч (чем больше габариты грузовика - тем выше штраф). Должностные лица, ответственные за перевозку, караются штрафом от 10 до 40 тысяч рублей, а юридические лица - от 100 до 500 тысяч рублей.

Однако в январе 2019 года Конституционный суд РФ постановил, что поскольку водитель управляет транспортным средством на основании трудового договора с его владельцем, а значит под его непосредственным контролем. Поэтому именно работодатель должен нести риски, связанные с нарушениями этой статьи или недостаточным контролем за работником.

В этой связи авторы поправок в КоАП предлагают полностью исключить штрафы по этой статье для водителей и должностных лиц. Ответственность же полностью возлагается на юридическое лицо, то есть, на собственника транспортного средства. Даже в том случае, если водитель грузовика нарушил требования законодательства в обход работодателя. Отметим, что по данным Росавтодора, за 2017 - 2018 годы было выдано 644 тысячи специальных разрешений, при этом от физического лица за этот период поступила лишь одна заявка.

Кроме того, сегодня, если крупногабаритный или тяжеловесный транспорт, едущий без разрешения, заметит дорожная камера, штраф автоматически начисляется по максимальному показателю тарифной «вилки». В то время, как по протоколу инспектора сумма штрафа может начинаться от минимального показателя. Авторы инициативы предлагают изменить этот принцип, чтобы размер штрафа не зависел от способа фиксации нарушения. Если поправки примут, камеры будут начислять минимальный размер штрафа.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в редакции законопроекта по итогам первого чтения учтены замечания Минюста России, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Правительственные поправки получили одобрение профильного комитета Госдумы.