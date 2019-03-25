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В РФ могут ввести нормы содержания в организме водителя веществ, влияющих на безопасность

Предельные уровни содержания в организме водителя активных веществ, влияющих на безопасность дорожного движения, необходимо закрепить законодательно. Такое мнение в четверг высказал сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов, пишет ТАСС.

«Сегодня современная диагностическая техника настолько чувствительна, что способна установить наличие буквально нанограммов различных веществ. А ведь в организме в течение долгого времени могут оставаться совершенно ничтожные объемы в том числе медицинских препаратов, - приводит слова Старшинова пресс-служба партии. - Чтобы избежать наказания невиновных людей, вероятно, есть смысл ориентироваться на научно определенные уровни содержания активных веществ, которые действительно оказывают влияние на безопасность дорожного движения. И закрепить их нормативно».

В связи с растущим числом жалоб на пробелы в законодательстве, продолжил парламентарий, правозащитный центр партии организует общественные слушания по вопросу совершенствования норм, регулирующих организацию дорожного движения в части допуска водителей к управлению транспортными средствами.

«В "Единой России" считают необходимым самым тщательным образом обсудить данную проблему с привлечением представителей ГИБДД, медицинского сообщества, экспертов, профильных общественных организаций, автомобилистов и найти оптимальное для всех решение», - уточнил он.

Результатом дискуссии, добавил Старшинов, должен стать пакет предложений, который позже будет учтен в законопроекте, призванном разрешить имеющиеся правовые коллизии.