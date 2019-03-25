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За недолив топлива на заправках могут ввести штраф с 2021 года

С 1 января 2021 года за недолив топлива на заправках могут ввести оборотные штрафы в размере одного процента от выручки. Такое нововведение прописано в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Документ подготовлен Минюстом и размещнн на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Предполагается введение штрафа за выполнение измерений объема бензина, дизельного топлива, газа на заправках с нарушением обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений. Его размер составит один процент от выручки от продажи топлива за предшествующий календарный год или его часть, но не менее 50 тысяч рублей.

Кроме того, предполагается штраф за использование средств измерений неутверждённого типа или не прошедших проверку, несоблюдение обязательных требований к средствам измерений и условиях их использования, а также за использование недопущенных к применению в России единиц измерения.

В ноябре в пресс-службе Минпромторга сообщили, что фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в два-три раза. Введение оборотных штрафов за недолив топлива позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках, полагают в ведомстве.

Предполагается, что новая редакция Кодекса об административных правонарушениях вступит в силу с начала 2021 года.