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Автомобильным номерам прибавят цифр

МВД опубликовало проект изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», согласно которому в автомобильных номерах могут появится дополнительные цифры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время первыми цифрами в коде региона, состоящем из трех цифр, могут быть только 1 и 7. Документ предполагает снятие данного ограничения.

Так, в Москве появятся номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616 и т. д.

Согласно изданию, министерство намеревается расширить номерные емкости.