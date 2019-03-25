АвтоМир / Официально

Псковской полицией за сутки задержаны четыре любителя нетрезвой езды за рулем

В Пскове, Куньинском районе, Себеже и Пыталовском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 8 февраля у жилого дома на улице Великорецкой в Пскове для проверки был остановлен «Мерседес». Выяснилось, что за рулем авто был пскович 1991 года рождения, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Днем на у деревни Обжино Куньинского района стражи порядка остановили ВАЗ 21150. Управлявший им мужчина 1991 года рождения также сел за руль в нетрезвом виде, а ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

Сотрудниками ГИБДД на 54 километре автодороги Остров - Вышгородок, на территории Пыталовского района, также был остановлен ВАЗ-2114. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения управляет транспортом в состоянии опьянения.

За аналогичное правонарушение был остановлен водитель ВАЗ-2108 у дома 33 по улице Первомайской в городе Себеже. Мужчина 1990 года рождения ранее привлекался к административной ответственности, но это не помешало ему повторно сесть за руль в нетрезвом виде.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам дорожной полицией проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.