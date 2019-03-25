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АвтоМир / Официально

МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

11.02.2020 13:47|ПсковКомментариев: 0

Для исключения случаев фальсификации проведения технического осмотра МВД предлагает ввести видеофиксацию процедуры. Ведомство начало готовить проект постановления кабмина, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

«Усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию» - так в МВД объясняют необходимость подготовки проекта.

Предложенные меры направлены на исключение случаев фальсификации проведения ТО и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей.

Еще одним проектом предлагается утвердить Правила ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, документ также находится в разработке. Правила регламентируют особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, специфику и сроки их хранения в системе.

В частности, документ должен установить возможные способы защиты данных электронных документов. Правила также определят порядок взаимодействия системы ТО с информационной системой обязательного страхования, порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в проведении процедуры технического осмотра, говорится в описании к проекту.

Оба документа связаны с проектом положения о государственном контроле за организацией и проведением технического осмотра, который МВД представило 3 февраля. Согласно ему, должностные лица при проведении мероприятий в рамках государственного контроля могут пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе средствами видеозаписи.

Президент России Владимир Путин 6 июня 2019 года подписал закон, изменивший правила прохождения техосмотра. Процедура прохождения ТО должна будет фиксироваться на фото, при этом к фотографиям будут привязываться координаты того места, где проводилась диагностика.

Информация о результатах будет попадать в автоматизированную систему, а диагностическая карта станет электронной. Контроль за соблюдением правил со стороны операторов ТО будет проводить МВД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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