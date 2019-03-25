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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в областном центре, состояние дел по аварийности и травматизму на псковских дорогах, проблему соблюдения псковичами Правил дорожного движения, а также вопросы организации дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов, поведения водителей и пешеходов на дороге.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.