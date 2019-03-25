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Начальник псковского ОГИБДД предлагает ввести контроль за наличием фликеров у школьников

Проработать вопрос по обеспечению светоотражающими элементами учащихся 1-9 классов школ Пскова решила городская комиссия по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, выступая перед собравшимися, отметил, что в целях снижения дорожно-транспортного травматизма также необходимо рекомендовать провести профилактическую работу управлению образования администрации города - организовать встречи и родительские собрания по безопасному поведению на дорогах, обеспечить ежедневный контроль за тем, чтобы дети носили светоотражающие элементы.



Владимир Папорт сообщил, что за январь в Пскове произошли 6 дорожных аварий с участием детей - трое из них были пассажирами и столько же пешеходами