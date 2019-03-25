←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пусть бегут неуклюже...
Непогода спасет от штрафа
Где переобуть машину?
Без «МАЗов» и Setra
Деревья или ехать?
Ремонт на 23 июля
Рискованное место
ещё Официально 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 20.02.2020 10:450 Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ 13.02.2020 11:561 Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП 11.02.2020 15:383 Начальник псковского ОГИБДД предлагает ввести контроль за наличием фликеров у школьников 11.02.2020 13:472 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра 11.02.2020 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ

20.02.2020 10:45|ПсковКомментариев: 0

Во всех отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области доступно оформление услуги по выдаче справки о праве на освобождение от уплаты транспортного налога, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Указанное право предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида, среднедушевой доход семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого в Псковской области за 2019 год.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8-800-100-60-11 либо в отделе приема заявителей. Адреса и контакты Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно найти на официальном сайте.

Напомним, государственная услуга по выдаче данной справки и предоставлению других сервисов предоставляется в рамках соглашения между многофункциональным центром и комитетом по социальной защите населения Псковской области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6428 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.02.2020, 17:510 Более 13 километров дороги Дедовичи – Дно –Костыжицы отремонтируют в этом году 20.02.2020, 17:020 Иномарка врезалась в дорожную технику в Новосокольническом районе 20.02.2020, 15:450 Псков-Лада дарит подарки мужчинам к Дню защитника Отечества 20.02.2020, 14:151 На дороге Новгородка - Пушкинские Горы установят новое ограждение
20.02.2020, 11:420 «Спецдор 60» приведет в порядок две псковские улицы по нацпроекту 20.02.2020, 11:300 Псковичка просит установить светофор возле конечной остановки автобуса №6 20.02.2020, 10:450 Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ 20.02.2020, 09:290 Прокуратура помогла восстановить автобусное сообщение в Пушкиногорском районе
20.02.2020, 09:030 Нетрезвый водитель опрокинулся на мотоцикле в Бежаницком районе 19.02.2020, 17:5713 Пять видов транспортных карт внедрят в автобусах Псковской области 19.02.2020, 16:310 В Великих Луках, Острове и Псковском районе полицией установлены нетрезвые водители 19.02.2020, 15:410 Вернуть большие автобусы в Великие Луки планируют власти Псковской области
19.02.2020, 14:054 Власти Псковской области рассчитывают отремонтировать Троицкий и Ольгинский мосты в Пскове за счет федерального бюджета 19.02.2020, 13:330 8 мостов было отремонтировано в Псковской области в 2019 году 19.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 19.02.2020, 12:461 В ДТП на трассе в Опочецком районе микроавтобус насмерть сбил пешехода. ФОТО
19.02.2020, 11:440 К химической очистке цепных мостов приступили в Острове 19.02.2020, 10:440 В Гдове пьяный молодой человек врезался в забор на угнанном автомобиле и попытался скрыться 19.02.2020, 09:181 Девушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину на улице Юбилейной в Пскове 19.02.2020, 08:430 Пассажирка пострадала в ДТП на Октябрьском проспекте в Великих Луках
19.02.2020, 08:391 ДТП произошло сегодня утром на повороте на улицу Венскую. ФОТО 19.02.2020, 08:367 К строительству подземных переходов приступают в Великих Луках 19.02.2020, 08:250 Псковича подозревают в ложном сообщении об угоне машины, брошенной после «пьяного» ДТП 18.02.2020, 21:580 На дороге Великие Луки - Новосокольники пострадал пассажир опрокинувшейся легковушки. ФОТО
18.02.2020, 19:0115 В Псковской области автобусы украсят символикой 75-летия Победы 18.02.2020, 17:352 Когда автобусы станут вновь ходить без перебоев, интересуются псковичи у губернатора 18.02.2020, 17:150 Владелец сгоревшего автомобиля в Великих Луках скрылся с места ДТП 18.02.2020, 17:143 В Псковской области изменится система автобусных пассажирских перевозок
18.02.2020, 17:040 Автомобиль полностью выгорел в Великих Луках после ДТП 18.02.2020, 16:323 Интерактив: Столбики на вес золота 18.02.2020, 14:420 На автодорогах Псковской области обновят разметку 18.02.2020, 12:170 Нетрезвого водителя «Волги» остановила полиция в Печорах
18.02.2020, 11:420 Через реку Шесть в Пушкиногорском районе построят временный мост 18.02.2020, 10:260 Украинец, пострадавший в ДТП в Пустошкинском районе, остается в тяжелом состоянии 18.02.2020, 09:570 Из-за ДТП на двух мостах Псков встал в пробках 18.02.2020, 09:460 Житель Латвии на «Мерседесе» устроил ДТП, пытаясь попасть в кафе
18.02.2020, 08:511 Латыш на «Мерседесе» при движении задним ходом врезался в «Фольксваген» на Крестовском переулке в Пскове 17.02.2020, 18:251 У Псковского перинатального центра появится автопарковка 17.02.2020, 17:100 Фотофакт: В псковской деревне Андрюшино упала остановка 17.02.2020, 16:500 Открыто движение по временному мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе
17.02.2020, 16:000 Названы самые популярные у автоугонщиков новые машины 17.02.2020, 13:230 Новая разметка появится на улицах Струг Красных 17.02.2020, 13:0510 Для «Псковпассажиравтотранса» планируется приобрести около 200 новых автобусов 17.02.2020, 12:541 Администрация Пскова напоминает, что въезд в Корытовский лесопарк со стороны ул. Сосновой запрещен
17.02.2020, 12:010 Автобусная остановка на пересечении улиц Труда и Инженерной в Пскове будет построена во втором квартале 2020 года 17.02.2020, 11:300 Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны полицией в Пскове, Дно и Бежаницах 17.02.2020, 10:540 Более 300 миллионов рублей будет вложено в ремонт Гдовского шоссе 17.02.2020, 10:282 Противотаранные устройства смонтируют на улицах трех городов Псковской области
17.02.2020, 10:140 Участок дороги Струги Красные - Ляды отремонтирует ООО «ДАФ» 17.02.2020, 09:020 Нетрезвый водитель УАЗа устроил ДТП на дороге Псков - Гдов 17.02.2020, 08:162 «Умные» светофоры и «дружелюбные» переходы появятся в России 16.02.2020, 20:041 Очевидцы: У перекрестка Рижского и Юбилейной иномарка сбила псковича, пытавшегося избежать драки
16.02.2020, 15:061 В Дновском районе пьяный водитель на Mercedes влетел в мотоблок 15.02.2020, 16:540 24-летний лихач на «Приоре» врезался в дерево в Великолукском районе. ФОТО 15.02.2020, 14:190 Схема движения транспорта изменится в Дедовичском районе из-за ремонта моста 15.02.2020, 13:472 Дети и взрослые пострадали в результате ДТП с 4 автомобилями в Подборовье. ФОТО
15.02.2020, 12:460 Пьяного псковича за рулем «Волги» задержала полиция 15.02.2020, 10:461 Женщина госпитализирована в больницу с травмами после столкновения иномарок на Юбилейной в Пскове 15.02.2020, 09:270 В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове 14.02.2020, 18:111 Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка
14.02.2020, 18:081 В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы 14.02.2020, 17:251 Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы 14.02.2020, 12:220 Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 14.02.2020, 11:220 Определен подрядчик на ремонт участка дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе
14.02.2020, 09:453 Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы» 14.02.2020, 08:481 Женщина за рулем «Киа» наехала на пешехода на улице Петровской в Пскове 13.02.2020, 17:280 Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе 13.02.2020, 12:123 Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года
13.02.2020, 11:561 Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП 13.02.2020, 09:520 Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами 13.02.2020, 09:290 В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб 13.02.2020, 08:560 Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе
13.02.2020, 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 13.02.2020, 03:560 В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области 13.02.2020, 03:070 Водитель украинского микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритной фурой в Псковской области - источник 13.02.2020, 02:200 По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.