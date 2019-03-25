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Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ

Во всех отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области доступно оформление услуги по выдаче справки о праве на освобождение от уплаты транспортного налога, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Указанное право предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида, среднедушевой доход семьи которого за 2019 год не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого в Псковской области за 2019 год.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8-800-100-60-11 либо в отделе приема заявителей. Адреса и контакты Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно найти на официальном сайте.

Напомним, государственная услуга по выдаче данной справки и предоставлению других сервисов предоставляется в рамках соглашения между многофункциональным центром и комитетом по социальной защите населения Псковской области.