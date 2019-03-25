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Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий

Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, водителям рекомендуется учитывать погодные условия.

Во время снегопада следует соблюдать дистанцию, снизить скоростной режим и быть внимательными при перестроении.

По состоянию на 10.40 утра, с 8.00 в ГИБДД Пскова поступило три сообщения о дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших, однако все они позже были отменены. Участники ДТП оформляют их самостоятельно.