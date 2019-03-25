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Псковским автолюбителям напомнили об оказании услуг в МРЭО ГИБДД

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Псковской области осуществляет прием заявителей со вторника по пятницу с 08.00 до 17.15 часов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов, в субботу с 08.00 до 15.00 часов без обеденного перерыва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД, запись на прием в подразделение Госавтоинспекции осуществляется с использованием сервиса предоставления государственных услуг в здании МРЭО, а также путем подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Преимущество подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг состоит в том, что у заявителя имеется возможность выбрать место оказания государственных услуг, точную дату и время обращения.

При оплате государственной пошлины пользователям предоставляется скидка 30 процентов.