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Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО

Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть в первом чтении депутатские поправки в закон об ОСАГО, которые открывают новый этап реформирования «автогражданки», сообщает «Интерфакс».

Проект депутатских поправок в ОСАГО включает предложения законодателей учитывать при определении тарифа в ОСАГО степень агрессивности вождения и соблюдения водителем правил дорожного движения. При этом речь идет о нарушениях, выявленных сотрудниками дорожной полиции, а не с использованием камер слежения. В случае допущения грубых нарушений водителями (проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, значительное превышение скорости, которые повлекли административные взыскания) страховщик получит право использовать повышающий коэффициент при расчете тарифа по полису ОСАГО.

Как сообщалось, после долгих дискуссий правительство отозвало свой более радикальный проект изменений в ОСАГО, которые, в частности, предполагали увеличение выплат по ОСАГО пострадавшим в ДТП до 2 млн рублей с 500 тыс. рублей.

Первый этап реформы ОСАГО был проведен в начале прошлого года. Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус».