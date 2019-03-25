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В ГИБДД уточнили, кто оплачивает штраф за непристегнутого пассажира

В ГИБДД уточнили, кто будет штраф за непристегнутого пассажира в автомобиле. Если пассажир в автомобиле «забыл» пристегнуть ремни безопасности, то наказанию подвергнется не только водитель машины.

Как заявили в ГИБДД, пассажир обязан следовать установленным ПДД, потому является полноправным участником дорожного движения. Как раз одно из таких требований гласит, что во время движения транспортного средства водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, пишет ussurmedia.

Стоит отметить, что, по словам экспертов, это одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. (ПДД)

Если пассажир во время движения автомобиля оказался не пристегнутым, то ему выпишут штраф в 1 тысячу рублей.

Как подчеркнули в Госавтоинпекции, такой штраф выпишут каждому пассажиру, который едет в машине, не пристегнувшись. Это правило распространяется не только на легковые автомобили, но и на микроавтобусы, оборудованные ремнями безопасности.